Covid: Fvg, balzo contagi, 1.514 nuovi casi, 3 decessi

(ANSA) - TRIESTE, 21 GIU - In Friuli Venezia Giulia oggi sono stati registrati 1.514 nuovi casi di positività al Covidi: 201 quelli evinti dai 3.273 tamponi molecolari processati; 1.313 i casi evidenziati dai 4.064 test rapidi antigenici realizzati.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7; i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 99. Nella giornata odierna si registrano anche i decessi di 3 persone: due a Udine e 1 a Pordenone.

Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.147. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 389.692 persone.

