Covid: in Puglia 1.467 nuovi casi e un morto

(ANSA) - BARI, 11 GIU - Sono 1.467 i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi in Puglia su 9.922 test giornalieri registrati, con una incidenza del 14,7%. Una persona è morta mentre delle 18.581 persone attualmente positive, 244 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 236) e 13 in terapia intensiva (ieri 14). Questa la distribuzione dei nuovi casi per provincia : Bari: 473; Bat: 142; Brindisi: 92; Foggia: 292; Lecce: 267; Taranto: 170. I residenti fuori regione sono 23 e 8 provenienti da province non ancora definite. (ANSA).