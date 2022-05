"Sulla stessa strada", 575 km a piedi per il Regina Margherita

Per Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute di Torino, si tratta "di una lodevole iniziativa che permette l'acquisto di un macchinario all'avanguardia per rendere il nostro ospedale Regina Margherita, ed in particolare la Neurochirurgia pediatrica, sempre più Centro di eccellenza e un punto di riferimento in Piemonte ed in Italia per i nostri piccoli pazienti". "È stato un lungo viaggio all'insegna della speranza. Speranza per i nostri piccoli pazienti e per le loro famiglie. Speranza di cure innovative e di vita", dice la professoressa Franca Fagioli, direttore Dipartimento Patologia e Cura del Bambino ospedale Infantile Regina Margherita, secondo cui l'iniziativa di Martina è "un'eccellenza per un ospedale sempre più di eccellenza come il Regina Margherita". A salutare la signora Bonucci c'erano anche il governatore Alberto Cirio e l'assessore ai Diritti del Comune di Torino, Jacopo Rosatelli.