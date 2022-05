Palio Repubbliche Marinare, è il momento delle donne

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAG - Nella sfida tra le quattro Repubbliche Marinare per la prima volta scenderanno in acqua anche le donne. Venezia, in particolare, si presenterà alla manifestazione nella nuova gara per equipaggi misti, sabato 4 giugno ad Amalfi, con un equipaggio solo al femminile, composto dalle studentesse dell'Università Ca' Foscari, di Architettura Iuav, di Padova e del Cus. La novità è stata annunciata oggi, nel capoluogo lagunare. L'appuntamento è sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, e coniuga tradizione, folclore e sport.

Questa mattina a Ca' Farsetti si è svolta la presentazione degli equipaggi veneziani, maschile e femminile. E' stato il Comitato generale del Palio a introdurre la novità, con voto unanime:, decidendo 'istituzione di una nuova gara, sempre su galeoni, con equipaggio misto - con donne e non più di quattro uomini - sulla distanza di mille metri.L'altra sfida tradizionale tra galeoni con equipaggi maschili si terrà invece domenica 5 giugno, su un tratto di mare di 2mila metri in linea.

(ANSA).