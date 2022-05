Assessore Liguria a Google, verifichi recensioni ristoranti

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Regione Liguria vuole tutelare l'immagine delle aziende della ristorazione presenti sul territorio ligure danneggiate da falsi profili da cui sarebbero partite recensioni negative e per questo scrive a Google Italia affinché verifichi la veridicità delle recensioni. Lo scrive in una lettera l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino dopo essere venuto a conoscenza delle recensioni negative ai danni di importanti e rinomati ristoranti della Liguria.

"Ritengo doveroso - dice Berrino - tutelare l'immagine di importanti aziende di una categoria che molto ha patito a causa del Covid e che si vede danneggiata da azioni che appaiono scorrette e fraudolente. Ferma restando la piena liberta di scrivere i pareri e le recensioni che ognuno vuole, mi pare che in questo caso si tratti di parere 'falsi' e quindi di un'azione con finalità oscure che penso sia nell'interesse di tutti condannare". L'assessore ribadisce che "è fondamentale che Google ponga rimedio, verificando per quanto possibile la veridicità delle recensioni, nell'interesse delle singole attività, ma anche per l'immagine generale della Regione, per quale Istituzioni e imprenditori stanno lavorando". (ANSA).