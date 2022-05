Monoplano precipita nel Novarese,pilota ferito in modo grave

(ANSA) - NOVARA, 17 MAG - È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Novara un uomo, sulla cinquantina d'anni, rimasto ferito precipitando con un monoplano biposto Savannah a Vespolate, in provincia di Novara.

Il velivolo erà in fase di atterraggio nel vicino campo volo Ulm. Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Novara, il monoplano è precipitato in un campo in località Bosco Nitti, a un paio di chilometri dalla pista di atterraggio.

Illeso l'altro passeggero che era con lui a bordo. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. (ANSA).