Protesta pacifisti a Napoli, 'no al maggio degli armamenti'

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - "No al silenzio complice delle istruzioni cittadine dinanzi alla presenza della portaerei nucleare americana Truman nel nostro golfo, in piena guerra in Ucraina": con questo obiettivo un gruppo di attivisti contro la guerra ha esposto stamane a Napoli degli striscioni ("Truman scio'", ironizzando sul titolo del film con Jim Carrey) nell'area di piazza Municipio dedicata al 'Maggio dei monumenti', che non deve diventare - chiedono i manifestanti - un 'maggio degli armamenti'.

"Considerare carta straccia la delibera comunale che dal 2015 impedisce alle navi militari a propulsione nucleare di avvicinarsi alla nostra costa e tacere anche ieri durante l'incontro con il Presidente del Consiglio su questo tema, significa avallare l'idea che la nostra città sia una colonia della NATO, che può venire come e quando le pare ad occupare le nostre acque, le nostre terre, il nostro cielo. Chiediamo quindi alle istituzioni locali di rompere il silenzio e di dire chiaramente alla città se ritengono che questa presenza tracotante ed immotivata sia normale", affermano gli attivisti di 'Mezzocannone occupato' e 'Insurgencia'. (ANSA).