Ucraina: la cronaca della giornata in diretta

09,30 Borrell: "Dall'Ue altri 500 milioni per le armi pesanti, sull'embargo al petrolio arriveremo all'accordo"

09,15 Nyt, i soldati russi si ritirano anche da Kharkiv

08,55 "Noi non siamo in guerra con la Russia, è la Russia ad aver dichiarato guerra all'Ucraina: c'è chiaramente un aggressore e un aggredito". Lo ha detto il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian in apertura della seconda giornata del G7.

08,35 Michel a Hiroshima: "Da Mosca minaccia alla sicurezza globale. Inaccettabili riferimenti all'uso di armi nucleari"

02,46 "Nel loro desiderio di strangolare la Russia, le potenze occidentali sono pronte a tutto, incluso far resuscitare il nazismo": lo ha affermato la Missione permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite a Ginevra in una dichiarazione riportata dalla Tass.