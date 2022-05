Peste suina, la Regione Lazio dispone la zona infetta

Una zona infetta provvisoria, con misure stringenti, e una zona di attenzione: le dispone un'ordinanza della Regione Lazio per contenere e contrastare la peste suina. In questa 'zona rossa' si provvederà ad una sorveglianza rafforzata dei cinghiali, al campionamento e analisi di eventuali carcasse e al loro smaltimento in sicurezza. La zona sarà indicata da cartelli e sarà vietato dare cibo agli animali, fare pic nic, organizzare eventi. L'ordinanza è stata varata dopo la scoperta di un caso di peste suina nel parco dell'Insugherata.

Il comune provvederà a recintare i cassonetti dei rifiuti, al fine di inibirne l'accesso ai cinghiali. Controlli saranno attivati anche presso gli allevamenti di suini e animali che ricadono o sono limitrofi alla zona. Fuori dalla zona infetta provvisoria viene identificata una "zona di attenzione". L'ordinanza inoltre dispone la chiusura dei varchi di accesso alla zona infetta dal versante nord.