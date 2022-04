Pasqua: Papa Francesco in carcere a Civitavecchia per la lavanda dei piedi

Papa Francesco in visita privata al carcere di Civitavecchia per la messa "in coena Domini". Di nuovo un Giovedì Santo in un istituto di reclusione, dopo il minorile di Casal del Marmo nel 2013, Rebibbia nel 2015, Regina Coeli nel 2018, quello di massima sicurezza di Paliano (Frosinone) nel 2017 e Velletri nel 2019. Il Pontefice, alla presenza anche del ministro della Giustizia Marta Cartabia, durante la liturgia ha compiuto il tradizionale rito della "lavanda dei piedi" a 12 detenuti, uomini e donne, tra cui persone di età diversa e di diversa nazionalità.