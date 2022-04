Anpi: "Il 25 non saranno ammesse le bandiere Nato"

"Faremo il possibile per impedire qualsiasi incidente o provocazione. Le bandiere Nato sono inappropriate in questa circostanza in cui bisogna parlare di pace". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi), Gianfranco Pagliarulo, presentando le celebrazioni per il 25 aprile.

"L'Anpi è presa di mira, siamo di fronte ad un assalto mediatico senza precedenti al quale corrisponde invece una situazione interna dell'Anpi esattamente capovolta", ha sottolineato Gianfranco Pagliarulo, esprimendo "sdegno davanti a un modo di fare dibattito pubblico che non ha nulla a che vedere con i costumi della cultura liberal democratica di cui molti critici si dicono portatori"

"È giusto definire la lotta armata degli ucraini come una lotta di resistenza. Ma secondo noi sarebbe sbagliato identificare la resistenza italiana con la resistenza Ucraina", ha aggiunto Pagliarulo.