Letizia Battaglia, la camera ardente nell'atrio del Municipio di Palermo

La camera ardente della fotoreporter Letizia Battaglia sarà allestita dalle ore 12 nell'atrio di Palazzo delle Aquile, sede del Municipio di Palermo. Lo ha deciso il sindaco Leoluca Orlando di concerto con i familiari della ex assessora comunale. L'ingresso del pubblico sarà disciplinato secondo le direttive in materia sanitaria legate al Covid-19.

"Con Letizia Battaglia se ne va una poetessa. L'unica capace di raccontare, senza dover cercare inutili rime, una Palermo di speranza e disperata". Lo ha detto Claudio Fava, commentando la scomparsa della fotografa.

"Addio a Letizia Battaglia. Una grande fotografa, una grande donna italiana che con la sua arte e le sue fotografie ha portato avanti importanti lotte di denuncia e di impegno civile". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

"Letizia Battaglia ha catturato coi suoi scatti le anime di Palermo. Quelle delle donne e delle bambine che ha ritratto per tutta la vita, e quella nera della mafia, arrivando spesso sui luoghi dei delitti prima ancora delle forze dell'ordine. Ha impresso con le sue foto il dolore delle vittime, l'arroganza dei boss, il sangue sulle strade, i protagonisti del contrasto a Cosa nostra. Le sue foto rimarranno sempre come testimonianza di ciò che siamo stati e come invito a sognare - e realizzare - un'altra Palermo, un'altra Sicilia. Pochi anni fa mi ha fatto un dono prezioso: un ritratto scattato da lei per un mio libro. L'ho ringraziata allora, e la ringrazio ancora oggi" Così su Facebook il sen. Pietro Grasso (LeU) ricorda Letizia Battaglia.

"Non è possibile racchiudere in poche righe la grandezza di Letizia Battaglia. La fotografia, certo, ma anche l'esperienza politica. Palermo, le stragi di mafia, ma anche le donne e i loro sguardi. Una vita tra impegno civile e bellezza, come direbbe lei. Mancherà". Così su Twitter la senatrice del PD Valeria Fedeli.