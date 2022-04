Cadaveri anziani coniugi mummificati trovati in casa

(ANSA) - CAMPOFORMIDO, 13 APR - Le salme, ormai mummificate, di due anziani coniugi sono state rinvenute oggi in un'abitazione di Campoformido (Udine). Secondo una ricostruzione, la morte potrebbe risalire allo scorso autunno e potrebbe essere riconducibile a una fatale fuga di gas.

L'allarme era stato lanciato da un parente che non riusciva a contattare i coniugi, entrambi ultra settantenni, che abitavano nella villetta. Fino ad oggi il parente non si era preoccupato perché sembra che la coppia fosse solita trascorrere lunghi periodi all'estero. (ANSA).