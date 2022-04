Turismo: Fedriga,bene Academy garantirà formazione personale

(ANSA) - TRIESTE, 12 APR - "La collaborazione tra il Governo e le Regioni sul turismo, all'interno del Pnrr, è stata importante, ma in questo momento dobbiamo andare a coprire le sofferenze del comparto, come ad esempio la mancanza di personale": è l'appello lanciato dal governatore Fvg, nonché presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, questa mattina alla Bit di Milano.

"La proposta di Academy del Ministro Garavaglia è fondamentale per garantire a tutti gli operatori del settore di avere addetti per poter offrire i propri servizi - ha precisato - Noi abbiamo una notevole capacità di richiamo turistico soprattutto internazionale, ma serve personale formato adeguatamente per erogare servizi all'altezza".

Fedriga ha concluso ricordando che "il Pnrr sarà sicuramente utile, ma non va considerato punto di arrivo: può essere uno stimolo, ma noi dobbiamo fare piani strutturali che possano dare frutti per i prossimi 10-15 anni, altrimenti rischiamo di fare progetti, anche nel settore turistico, che guardano soltanto alla prossima scadenza elettorale. Non ce lo possiamo permettere perché noi siamo l'Italia e dobbiamo avere visione di lungo periodo". (ANSA).