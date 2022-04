Minacce a Di Maio, cc indagano per identificare autori

(ANSA) - ROMA, 05 APR - I carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, sono al lavoro per identificare gli autori delle minacce di morte ai danni del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Le frasi sono comparse in diverse chat social e in particolare su Telegram e fanno riferimento al conflitto in Ucraina. Il numero uno della Farnesina è stato oggetto di attacchi personali con frasi del tenore: "ti faranno fuori" o "uccidete Di Maio". (ANSA).