Droga: aggredisce genitori per soldi per dosi, arrestato

(ANSA) - VILLA SAN GIOVANNI, 03 APR - La denuncia presentata dai genitori dopo l'ennesima aggressione subita ha fatto scattare l'arresto di un trentasettenne, con vari precedenti, da parte della polizia con l'accusa di avere messo in atto una lunga serie di maltrattamenti, messi in atto quasi quotidianamente, ai danni del padre e della madre allo scopo di ottenere da loro il denaro necessario per acquistare droga.

L'arresto é stato fatto dal personale del Commissariato di Villa San Giovanni in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica.

Dalle indagini é emerso che il trentasettenne avrebbe messo in atto condotte aggressive ai danni dei genitori quando si rifiutavano di dargli i soldi per potere acquistare le dosi di sostanza stupefacente di cui aveva bisogno.

Il Gip ha disposto che l'uomo venga ospitato, in regime di arresti domiciliari, in una comunità terapeutica per consentirgli di potere superare la dipendenza dalla droga.

