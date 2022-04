Mangiano per errore mandragora, gravi due 70enni in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 02 APR - Hanno mangiato la bietola regalata dalla vicina di casa, ma tra le foglie c'erano anche quella di mandragora (detta anche mandragola). Una coppia di coniugi di 70 anni è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di San Gavino Monreale, nel Sud Sardegna, per intossicazione. Le loro condizioni sono gravi e si attende l'arrivo dell'antidoto che arriverà dalla Penisola, visto che l'unica dosa presente in Sardegna è stata utilizzata per la donna.

L'episodio è avvenuto ieri. La vicina di casa ha regalato delle bietole appena raccolte ai vicini, senza accorgersi che tra le foglie c'erano anche quelle di mandragora. I due 70enni hanno mangiato la bietola e poco dopo si sono sentiti male. Sono stati gli stessi coniugi e la vicina a chiamare il 118. Sul posto sono anche arrivati i carabinieri di Villacidro che hanno sentito la vicina di casa. Anche lei aveva mangiato le bietole ma non aveva avuto alcun malessere. (ANSA).