Pnrr: Gelmini, 135 milioni per le "Green communities"

Sono 135 i milioni del Pnrr che arriveranno sul territorio italiano per finanziare 33 "Green Communities", comunità locali costituite da territori rurali e di montagna che puntano a sfruttare in modo equilibrato ed ecosostenibile tutte le risorse principali di cui dispongono. Lo ha spiegato la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, nel corso della presentazione dei primi tre progetti pilota, oggi a Roma.

I tre progetti approvati riguardano il Piemonte (Terre del Monviso") , l'Emilia Romagna (l'unione montana dell'Appennino reggiano "La montagna del latte") e l'Abruzzo (Parco regionale Sirente Velino), a cui vanno 2 milioni a testa.

I 135 milioni del Pnrr, ha evidenziato Gelmini, "si sommano ai 100 milioni di euro per il 2022 previsti dalla legge di bilancio, che ha rivisto il fondo per la montagna". A partire dal 2023 "diventeranno 200 milioni, strutturali".