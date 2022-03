Moonwatch mania: 'A Roma accampati fin da giovedì'

Divampa a Roma la Moonswatch mania. Lo store Swatch in via del Corso ha affisso un cartello 'collezione terminata'. In poche ore sono stati venduti tutti i circa duecento orologi disponibili e chi è arrivato a ora di pranzo è rimasto a mani vuote. "C'è stato un tam tam mediatico. E alcuni si sono accampati da giovedì", spiegano gli addetti alle vendite, increduli perché lo stock per il lancio era sì limitato, ma non si tratta di un'edizione limitata o numerata, e i negozi saranno riforniti. Quanta gente si è presentata? "Troppa", la risposta laconica del personale. In alcune città sono stati rivenduti fuori dai negozi a 3-4 volte il prezzo di listino. "Anche qui. Sciacalli", confermano. L'oggetto del desiderio dei tanti che si sono messi in fila in tutta Italia è un orologio in bioceramica, in diversi colori, con i loghi Swatch e Omega, che riproduce l'iconico Speedmaster Moonwatch, modello indossato dagli astronauti dell'Apollo 11 durante il primo allunaggio. Un buon colpo per l'azienda, che sul sito assicura che gli orologi saranno di nuovo disponibili nelle prossime settimane.

A Napoli in fila di notte al negozio Swatch - In fila da venerdì sera a Napoli per accaparrarsi uno dei pochi esemplari disponibili Speedmaster MoonSwatch, con momenti di tensione scaturiti dal tentativo di creare una improvvisata 'lista d'attesa'. All'apertura del negozio nella centrale Piazza Trieste e Trento c'erano già centinaia di persone ad attendere che hanno creato anche notevoli disagi al traffico veicolare. Per una delle undici versioni del nuovo prodotto, il costo è di 260 euro. Tra i tanti commenti dei passanti che non si spiegavano il motivo del forte interesse, considerando l'immagine della folla degli acquirenti in stridente contrasto con il momento storico, spicca quello di un anziano signore che provando a farsi largo sul marciapiede ha urlato: "Ma danno il pane gratis? Ma lo sapete che c'è la guerra?"

A Torino, tutti in coda davanti alla Swatch - Occupa un intero isolato, da via Gramsci a piazza Carlo Felice nella centralissima via Roma a Torino, la coda che si è formata davanti al negozio della Swatch. "Sono qui dalla scorsa notte, mi sono attrezzato con zaino, sedia pieghevole e coperte", racconta un trentenne, in attesa come gli altri appassionati di Swatch di mettere le mani sull'ultimo orologio della marca. "Non è la prima volta - aggiunge un ragazzo - ho fatto la stessa cosa davanti alla Apple in altre occasioni. Poi è arrivata la pandemia...". In coda c'è chi chiacchiera, chi fa colazione in piedi, con brioche e caffè che si è portato da casa per non perdere il posto.

Code anche a Milano, interviene polizia locale - Anche a Milano è scoppiata la Moonwatch mania. Nel capoluogo lombardo si sono registrate code sin dal primo mattino, in particolare in corso Vercelli, dove è stato necessario l'intervento degli agenti della polizia locale: la lunga fila degli acquirenti aveva infatti occupato anche parte della carreggiata. Code si sono registrate anche in corso Buenos Aires, via Montenapoleone e piazza Gae Aulenti. Anche nel centro commerciale di Arese c'è stata ressa per l'acquisto del MoonSwatch, come documentato su Twitter da un video di Selvaggia Lucarelli. Tanti i commenti sui social a corredo delle immagini. "Io non capisco, piangono fame per il caro bollette però fanno ore di fila per l'ultimo #Swatch" ha scritto una utente. E c'è chi segnala il rischio speculazione: tra coloro che acquistano l'orologio, a 260 euro, c'è anche chi poi lo rimette in vendita su eBay e altri siti, chiedendo fino a mille euro.

Ressa a Firenze arrivano forze dell'ordine - Lunga coda dall'alba anche a Firenze, come in altre città italiane, davanti al negozio Swatch di piazza del Duomo dove da questa mattina è in vendita il 'Moonwatch'. Per ridurre la ressa è stato necessario anche l'intervento della forze dell'ordine, che hanno invitato il personale del negozio a gestire meglio la fila dopo che alcune persone in attesa di entrare si erano lamentate per aver ricevuto degli spintoni.

A Palermo in fila per 24 ore - C'è chi è rimasto in fila per ventiquattro ore, pur di assicurarsi l'acquisto della riproduzione del celebre Moonwatch. E' successo a Palermo, in via Ruggero Settimo, dove circa cento persone si sono man mano assiepate davanti a un negozio che che disponeva di un limitato stock, 116 esemplari, di orologi che portano il marchio di due brand, Swatch e Omega. Fra le persone in coda ci sono veri collezionisti ma anche qualcuno che tenta di accaparrarsi un esemplare per poi rivenderlo a un prezzo ben più alto. La gente non si è lasciata scoraggiare nemmeno dalla temperatura che in nottata era tutt'altro che mite. C'è chi si è portato dietro una sedia e un thermos di caffè, altri hanno trovato un giaciglio di fortuna. "Come potete notare - racconta Aurelio, un ragazzo rimasto per ore in fila, la coda è abbastanza lunga. Il primo è arrivato venerdì mattina".

A Verona in coda da venerdì pomeriggio - Centinaia di persone sono state in coda anche a Verona per acquistare il nuovo orologio Omega x Swatch: il primo in coda fuori dal negozio a pochi passi da piazza Erbe è arrivato addirittura alle 16 di venerdì pomeriggio. Molti poi si sono messi in fila. Il flusso della coda è stato monitorato anche da una pattuglia della Polizia locale, che è intervenuta sul posto. Il negozio Swatch ha distribuito 200 biglietti ai clienti in coda, quindi è prevedibile che l'attesa di molte persone sia andata delusa. L'orologio è è in vendita a 250 euro, ma da quanto si è appreso uno dei primi clienti lo avrebbe subito rivenduto a 1.500 euro appena uscito da negozio. E' il fenomeno del reselling, che ha spinto a trascorrere una notte insonne chi punta su un piccolo guadagno con la rivendita dell'orologio. Non sono mancati appassionati e collezionisti.