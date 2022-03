Ucraina: Genova, pronta carovana con abiti e un'ambulanza

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - E' pronta l'ennesima missione umanitaria in partenza da Genova per il confine polacco con l'Ucraina predisposta dalla Comunità ucraina di Santo Stefano in collaborazione con le misericordie. Questa volta oltre alle decine e decine di pacchi di aiuti verrà donata anche una ambulanza che verrà consegnata piena di abiti, un dono della scuola di Busalla (Genova). La carovana è composta da 5 furgoni oltre l'ambulanza sulla quale l'Istituto comprensivo di Busalla ha voluto far scrivere "Non possiamo donarvi la pace ma un pezzo del nostro cuore" "Questa missione per le misericordie liguri - ha detto padre Vitaliy Tarasenko, cappellano della comunità ucraina di Genova - è la terza dall'inizio della guerra, ma siamo anche impegnati dall'inizio del conflitto assieme alla Protezione civile a dare a mamme e bambini assistenza, prime cure visite e tutto ciò di cui i profughi hanno bisogno" (ANSA).