Cadavere a pezzi: è di una donna con molti tatuaggi

(ANSA) - BRESCIA, 24 MAR - E' di una donna alta circa 160 cm, peso 50/55 kg, capelli scuri, unghie delle mani e dei piedi particolarmente curate con l'applicazione di uno smalto di colore violetto con glitter argentati, il cadavere fatto a pezzi e ritrovato in quattro sacchi dell'immondizia a Borno, in provincia di Brescia. Diversi i tatuaggi o parte di tatuaggi presenti sul corpo: "Step by step" sulla caviglia destra, "wanderlust" sulla clavicola destra, "elegance is the" sulla schiena lato destro, una porzione di disegno sul gomito sinistro, "be brave" sul gomito sinistro, "fly" sul polso destro, una "V" rovesciata sulla coscia destra, "VV" rovesciate sulla coscia sinistra, "te" sul dorso della mano sinistra.

Tracce di altri tatuaggi sono visibili anche sulle dita della mano destra. "Non si esclude la presenza di altri tatuaggi sul corpo della donna" fanno sapere gli inquirenti che poi spiegano che queste informazioni vengono diffuse perché "i possibili conoscenti della donna nonché i professionisti del settore (tatuatori ed estetiste) possano fornire informazioni utili all'identificazione". Le forze dell'ordine invitano poi a "contattare il numero 0364/322800 (Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Breno) o recarsi presso gli Uffici delle Forze dell'Ordine. (ANSA).