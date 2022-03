Covid: 3 decessi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAR - Altri due anziani purtroppo si arrendono al covid-19 in Trentino dove il virus continua a contagiare: ieri circa 2.500 tamponi hanno permesso di riscontrare altri 272 nuovi contagi, la quasi totalità dei casi riguardano soggetti pauci sintomatici o asintomatici. Resta sotto ampiamente controllo - così la Provincia di Trento - la situazione negli ospedali dove, nonostante ieri siano state dimesse solo 2 persone contro 6 nuovi ingressi, il numero totale dei pazienti covid è pari a 33, di cui solo 1 si trova ricoverato in rianimazione. I deceduti sono entrambe di sesso femminile, entrambe over 80, vaccinate ma affette da patologie pregresse.

In Alto Adige invece si registra una vittima (un uomo over 70) e 332 nuovi casi (12 tramite pcr e 320 tramite test antigenico). Continuano a crescere i ricoveri che ora sono 53 (+4) nei normali reparti e 4 (+0) in terapia intensiva. Gli altoatesini in quarantena sono 6.486 e i neo guariti 570.

(ANSA).