A Snaitech conferito il titolo di 'Impresa per bene 2022'

Snaitech - insieme al suo ente benefico iZilove Foundation - ha ricevuto da parte della Fondazione Renato Piatti il nuovo titolo di merito conferito dalla Onlus alle aziende che hanno compiuto un gesto concreto di responsabilità sociale: “Impresa per bene 2022”, un riconoscimento coniato dalla onlus come segno tangibile di riconoscenza e gratitudine nei confronti delle aziende che, come Snaitech, hanno abbracciato la causa della Fondazione.

"Ormai da cinque anni, informa una nota,, iZilove Foundation, l'ente di Snaitech dedicato alle good causes, collabora con la Fondazione Renato Piatti, la onlus che da anni si prende cura degli oltre 550 bambini, ragazzi e adulti con varie forme di fragilità nelle sue 15 strutture distribuite in Lombardia.

"Quando la Fondazione ci ha conferito il titolo di “Impresa amica 2022”, il nostro cuore si è riempito di gioia - ha dichiarato nella nota Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech -. Inoltre, ciò che ci rende ancora più felici è sapere di aver potuto contribuire in maniera concreta e reale a migliorare la qualità della vita di questi ragazzi, oltre ad essere riusciti ad accendere un riflettore su una tematica così importante che non riguarda il singolo, ma l’intera comunità. Se siamo riusciti a raggiungere questi obiettivi, significa che stiamo andando nella direzione giusta ed è quello che continueremo a fare”.



Negli ultimi due anni iZIove Foundation ha sostenuto due progetti dedicati ai bambini e ai ragazzi con diagnosi di disturbo dello spettro autistico: nel 2020 con il supporto al progetto “Toc Toc“, un’iniziativa di tele-riabilitazione a distanza che ha consentito la prosecuzione delle terapie per 150 bambini, nonostante la chiusura dei centri e la sospensione dei servizi imposte dal lockdown; nel 2021 invece con l’iniziativa “Aula Magica”, ovvero un progetto di realizzazione di uno spazio per stimolare i sensi dei bambini destinato a circa 90 bambini, ospitati dal Centro per l’Autismo di Milano di Fondazione Renato Piatti.