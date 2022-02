Capocentro dell'Aisi indagato per rivelazione segreto d'ufficio

(ANSA) - PADOVA, 01 MAR - Il capocentro di Padova dei servizi segreti interni (Aisi), Massimo Stellato, è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio. Lo si apprende da fonti qualificate.

L'ufficiale, colonnello della Guardia di finanza, avrebbe rivelato a Domenico Mantoan, ex dirigente della sanità veneta e attuale direttore dell'Agenas, di essere intercettato in un'indagine segreta della Procura di Padova. L'incontro tra i due avvenne nel 2020 in provincia di Vicenza, pertanto il fascicolo è stato trasferito da Padova alla Procura berica.

Stellato, pochi giorni dopo l'incontro con Mantoan, aveva subito una perquisizione da parte dei Carabinieri di Padova, allo scopo di appurare chi fosse stata la 'talpa' che lo aveva informato delle indagini in corso. La Procura di Padova stava indagando su presunti illeciti legati alla sanità locale. Il fascicolo iniziale che aveva dato l'avvio alle intercettazioni anche di Mantoan non diede atto di alcun reato e successivamente venne archiviato. (ANSA).