Covid: altri 4 morti e 821 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - L'Alto Adige registra altri 4 decessi di pazienti covid. Si tratta di un uomo over 70, un uomo e una donna over 80 e una donna over 90. Il numero complessivo delle vittime sale così a 1.396. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 821 nuovi casi. Sono risultati positivi 115 tamponi pcr su 638 e 706 test antigenici su 6.574. Continua invece a migliorare la situazione negli ospedali con 85 letti occupati nei normali reparti (-4) e 6 in terapia intensiva (+0). Gli altoatesini in quarantena sono 10.577 e quelli guariti 1.023.

