Ambasciatore Avdeev, presto incontro tra Papa e Kirill

GENOVA, 18 FEB - "Stiamo preparando il secondo incontro tra Papa Francesco e il Patriarca della Chiesa ortodossa russa", Kirill, "a giugno o luglio. So che è stato scelto un buon principio per individuare il luogo dell'incontro: sarà un luogo dove le persone soffrono, dove i cristiani soffrono". Lo spiega l'ambasciatore russo presso la Santa Sede Aleksandr Avdeev a Genova al quinto seminario italo-russo.

"Penso che l'incontro sarà molto importante e interessante, non solo per le relazioni internazionali, ma anche per lo sviluppo delle relazioni tra le due chiese. - ha concluso - Siamo i figli di una civiltà cristiana, abbiamo dei valori morali ed etici comuni".