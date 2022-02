Bimbo morto per peritonite, si indaga anche sul referto

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Si indaga anche su una presunta mancanza nel referto che venne trasmesso dopo la morte in Procura a Milano nell'ambito dell'inchiesta sul caso del bimbo di quattro anni deceduto lo scorso novembre per peritonite dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso del Policlinico nel giro di poche ore con una diagnosi di gastroenterite.

In quell'atto trasmesso dall'ospedale al pm di turno non sarebbe stato indicato il nome della specializzanda che visitò il piccolo quella notte e che è stata poi indagata per omicidio colposo assieme al medico specialista di turno nella struttura.

Nell'indagine sono in corso approfondimenti su questo aspetto. (ANSA).