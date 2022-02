Scendono ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - Scendono a 204, sette in meno, i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria mentre salgono a otto, da sette, i pazienti in terapia intensiva. Emerge dai dati sul portale della Regione aggiornati al 16 febbraio.

Prosegue la diminuzione degli attualmente positivi al virus, ora 12.929, 580 in meno di martedì. Sono stati infatti registrati 1.034 nuovi positivi, 1.610 guariti e quattro nuovi morti, 1.701 dall'inizio della pandemia.

Sono stati analizzati 2.844 tamponi e 8.112 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 9,43 per cento (8,79 il giorno precedente e 12,4 mercoledì della scorsa settimana).

