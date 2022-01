Inchiesta su lavori Comune Cosenza, assolti i 10 imputati

(ANSA) - COSENZA, 28 GEN - Si è chiuso con l'assoluzione di tutti gli imputati, il processo sui cosiddetti "appalti spezzatino" attraverso i quali il Comune di Cosenza, durante l'Amministrazione guidata dall'ex sindaco Mario Occhiuto, secondo l'accusa, non superando la soglia prevista per gli affidamenti di lavori e servizi d'interesse comunale, avrebbe affidato alcuni servizi.

I giudici del Tribunale cosentino hanno assolto "perché il fatto non sussiste", i dirigenti del Comune Carlo Pecoraro e Michele Fernandez; gli imprenditori Antonio Amato, Giuseppe Sasso, Pasquale Perri, Francesca Filice, Francesco Rubino e Francesco Amendola; Antonio Scarpelli, responsabile della ditta Medlabor, e Arturo Mario Bartucci, dirigente e responsabile unico del procedimento del Comune di Cosenza.

I capi di imputazione erano 25 e le persone che erano state rinviate a giudizio erano accusate, a vario titolo, di corruzione, falso e abuso d'ufficio. Tra gli appalti finiti nel mirino degli inquirenti anche quelli relativi al canile e alle luminarie natalizie. (ANSA).