Carceri: 30 detenuti di Bollate rischiano il posto di lavoro

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Rischiano di perdere il lavoro i 30 detenuti nel carcere di Bollate impiegati nel call center per offrire servizi telefonici come informazioni agli utenti in caso di sospetto phishing. A renderlo noto è la 'Cooperativa sociale bee.4 Altre menti' che ha lo scopo di reinserire nel mondo lavorativo e sociale chi si trova all'interno della casa di reclusione milanese, considerata un modello in tutta Italia.

Come spiegano dalla coop, il prossimo 31 marzo si chiuderà il contratto e quindi il progetto di collaborazione che per tanti anni ha visto legati il carcere con H3G prima e WindTre a seguire. Progetto "innovativo" avviato nel 2007 con l'obiettivo di promuovere percorsi di qualificazione professionale per i carcerati. "La situazione è preoccupante: in 30 rischiano il posto - ha spiegato Marco Girardello di bee.4 -. Di questi una dozzina sono già in cassa integrazione a zero ore e altri, prima di fermarsi, stanno portando a termine le attività. Stano cercando di ricollocarne alcuni, ma è dura".

Nel comunicato si afferma che i tentativi di "costruire un interlocuzione con Windtre Italia per ragionare sulle conseguenze" della decisione della società di non rinnovare la commessa non sono andati a buon fine. Non sarebbero state date "risposte alle nostre richieste di confronto se non richiami alle difficoltà che l'azienda stava incontrando alla luce dell'importante numero di clienti persi nel corso degli ultimi anni, difficoltà che imponevano l'interruzione obbligata ed immediata" della collaborazione.

"Siamo anche alla ricerca di qualche altro contratto - ha concluso Girardello - mentre gli assessori milanesi al welfare e al lavoro Lamberto Bertolé e Alessia Cappello hanno manifestato il loro interesse per la vicenda". (ANSA).