Cadavere nel Pavese: resta in carcere donna arrestata

(ANSA) - PAVIA, 26 GEN - Resta in carcere per ora Barbara Pasetti, la fisioterapista 44enne di Cura Carpignano (Pavia) arrestata una settimana fa con l'accusa di tentata estorsione nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come 'Gigi Bici'.

Il gip di Pavia non ha infatti ancora preso una decisione sull'istanza di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, e in subordine per la concessione dei domiciliari, presentata lunedì dall'avvocato Irene Anrò, legale di Barbara Pasetti (indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere): si attende anche di conoscere il parere del sostituto procuratore Andrea Zanoncelli, il magistrato che coordina le indagini condotte dalla squadra mobile.

Oggi il padre della donna arrestata si è recato nella villa di Calignano (posta sotto sequestro dagli inquirenti), accompagnato dall'avvocato Anrò, per ritirare alcuni vestiti della figlia, oltre ad abiti e materiale scolastico del nipotino di 8 anni che vive a casa dei nonni dopo l'arresto della mamma.

Nel corso del programma 'La vita in diretta', su Raiuno, è stato intervistato un altro testimone importante dell'inchiesta: l'uomo a cui aveva telefonato Barbara Pasetti la sera dello scorso 8 novembre, il giorno della scomparsa di Criscuolo, chiedendogli di aiutare Gigi Bici che, a dire della donna, era finito nelle mani di una banda di slavi. L'uomo ha raccontato di aver incontrato pochi giorni dopo la fisioterapista davanti al cimitero di Pavia: in quella occasione la donna gli avrebbe chiesto di "finire il lavoro iniziato da Gigi", ovvero di "sistemare" il suo ex marito.

Il cadavere di Gigi Bici è stato ritrovato il 20 dicembre davanti alla villa della donna, che ha sempre negato di avere mai conosciuto la vittima. (ANSA).