Covid: più ricoveri e quarantene in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 GEN - In Alto Adige continua a crescere il numero dei ricoveri e delle persone in quarantena. I nuovi casi sono 2.889 (348 tramite 1802 pcr e 2541 tramite 14.450 test antigenici). Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso. I ricoveri nei normali reparti ora sono 107 (+3) e in terapia intensiva 17 (+1) mentre i pazienti in isolamento a Colle Isarco sono 72 (+3). Gli altoatesini in quarantena ormai sono 33.784 (+551) mentre i guariti vengono indicati in 2406. (ANSA).