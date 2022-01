L'incidenza casi Covid più alta è in Toscana, a quota 2680

(ANSA) - FIRENZE, 07 GEN - I valori più alti dell'incidenza di casi Covid-19 sono registrati questa settimana in Toscana (2680 casi per 100mila abitanti), Lombardia (2578,1) e Valle d'Aosta (2255,9). Il valore a livello nazionale è pari a 1669 casi per 100mila abitanti. Emerge dal monitoraggio Iss-ministero della Salute all'esame della cabina di regia. (ANSA).