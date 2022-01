Covid: in Vda un morto e 5 ricoverati in terapia intensiva

(ANSA) - AOSTA, 05 GEN - In Valle d'Aosta una persona infetta da Covid-19 è morta e si sono registrati 630 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore.

Le guarigioni sono state 65.

I contagiati attuali sono 3.653 di cui 50 ricoverati all'ospedale Parini (cinque in Terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri).

E' quanto riportato nel bollettino diffuso dalla Regione sulla base dei dati dell'Usl.

Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia nella regione alpina è 489. (ANSA).