Covid: Liguria, ancora in aumento ricoverati, costanti Intensive

GENOVA, 02 GEN - Sono 1.276 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.323 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.906 tamponi antigenici rapidi, per un totale di 6.229 test, meno di un terzo rispetto a ieri. Il maggior numero di contagi si è verificato alla Spezia (526) seguita da Genova (511) Imperia (155) , Savona (71) e il Tigullio (13).

Aumentano ancora gli ospedalizzati: sono 557 (+15) di cui 47 i ricoveri in terapia Intensiva (uno in meno rispetto a ieri).

Di questi, 35 sono non vaccinati. I decessi segnalati sono quattro: due donne di 91 e 86 anni e due uomini di 56 e 87 anni.

In isolamento domiciliare ci sono 412 persone in più. In tutto, tra isolamento e quarantene sono a casa quasi 25 mila persone.

Nelle ultime ore sono state somministrate 944 dosi di vaccino. A oggi le dosi booster somministrate sono 475.147.

