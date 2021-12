Si scia a Campo Imperatore, anche 2 ore in fila per funivia

Campo Imperatore presa d'assalto durante le festività da sciatori e turisti, provenienti da fuori Abruzzo, molti da Roma: nella stazione invernale del versante aquilano del Gran Sasso d'Italia, con i suoi 2.912 metri montagna più alta degli Appennini, negli ultimi giorni si registrano migliaia di presenze a Fonte Cerreto, località base della funivia. Stesse scene sugli impianti di risalita. Secondo testimonianze di turisti, oggi sono circa tremila gli sciatori saliti in quota, ieri circa 1.300. Per salire con la funivia l'attesa è anche di due ore messo.

"E' una situazione anomala per Campo Imperatore - commentano ancora gli sciatori - di solito non affollatissima, scelta da migliaia di persone perché è l'unica in Appennino che ha neve in abbondanza. Si scia benissimo e il tempo è splendido". Anche le altre due stazioni montane di Ovindoli e Campo Felice sono affollate; in particolare molti sono arrivati nelle seconde case per trascorrervi il Capodanno. Sugli impianti di queste due località montane, però, la neve è meno copiosa.