Serial killer Gb deve scontare l'ergastolo nella cella di vetro

(ANSA) - LONDRA, 27 DIC - Uno dei serial killer più pericolosi del Regno Unito deve trascorrere il resto dei suoi giorni all'interno di una cella trasparente in vetro realizzata nei sotterranei del carcere inglese di Wakefield. La giustizia britannica ha respinto infatti il ricorso dei legali di Robert Maudsley, 68 anni, che voleva passare gli anni rimanenti del suo ergastolo con gli altri detenuti. E' stata ribadita la sua estrema pericolosità e deve essere quindi ancora controllato a vista, come il personaggio di Hannibal Lecter nel film 'Il silenzio degli innocenti'.

Maudsley, originario di Liverpool, è responsabile delle uccisioni di quattro uomini avvenute tra il 1974 e il 1978. La cella, protetta da un vetro antiproiettile, misura 5,5 x 4,5 metri, ed era stata costruita appositamente per lui nel 1983.

Trascorre al suo interno 23 ore al giorno, oltre alla cosiddetta ora d'aria, dorme su una lastra di cemento e usa servizi igienici che sono imbullonati al pavimento. Ha a disposizione un tavolo e una sedia in cartone compresso per evitare che possa usare qualsiasi oggetto come arma contro le guardie. (ANSA).