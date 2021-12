Per S.Stefano bagno in mare escursionisti Cai a Sirolo

(ANSA) - ANCONA, 26 DIC - Un bagno ai Sassi Neri di Sirolo per festeggiare Santo Stefano e l'arrivo dell'anno nuovo. Lo hanno fatto oggi, gli Aquilotti Dorici, un gruppo di alpinisti ed escursionisti del Cai di Ancona, sfidando l'acqua fredda e la pioggia. Una tradizione che dura da 25 anni. Così muniti di zaino, scarpe da trekking, accappatoio e costume da bagno, gli impavidi (uomini e donne) si sono dati appuntamento al convento del monte Conero, alle 8.30, per scendere fino alla spiaggia.

Freddo? Nessuno lo ha avvertito. A guidare il gruppo Renato Malatesta, guida di media montagna e socio Cai. Una volta a valle gli Aquilotti si sono spogliati per un tuffo di gruppo.

Una rincorsa, il fiato trattenuto, e via in mare, nell'acqua a cinque gradi. Pochi minuti e poi tutti fuori a coprirsi con l'accappatoio. Immancabile la foto di gruppo, sorridenti. Oggi c'era anche un cane. Dopo il bagno refrigerante c'è stato lo scambio degli auguri e una fetta di panettone per festeggiare. A pranzo erano tutti a casa in piena salute. (ANSA).