Scuola: Bianchi, nostra idea rimane che sia in presenza

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "La nostra idea di fondo per la scuola è la presenza e la risposta sono i vaccini". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenuto a Uno Mattina su Rai 1. "Il vero strumento per evitare il ritorno alle quarantene è la vaccinazione", ha sottolineato. Per quanto riguarda la proposta di Green pass a scuola "ne discuteremo domani mattina con tutti i ministri" in cabina di regia, "la proposta dei sindaci ha trovato opposizione ampia, ne discuteremo serenamente". Certo, ragiona Bianchi, "un conto sono i ragazzi grandi vaccinati all'85%, un conto sono i bambini".

(ANSA).