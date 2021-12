Covid: Bertolaso, più colpiti i bambini

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - "La categoria di età più colpita dal Covid oggi in Lombardia sono i bambini tra i 5 e i 12 anni".

Lo ha detto il consulente della campagna vaccinale in Regione Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso di un sopralluogo ai padiglioni di FieraMilano City, dove a partire dal primo pomeriggio prenderà il via la somministrazione dei vaccini per gli under 12. "Oggi, nel corso di una diretta Facebook con le famiglie che abbiamo organizzato con Regione Lombardia - ha aggiunto -, mostreremo che i bambini positivi in Lombardia ad oggi sono quelli che si ammalano più facilmente rispetto alle altre categorie perché non sono vaccinati". (ANSA).