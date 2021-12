Maltempo, due pescherecci naufragano davanti alle coste della Sardegna

Due pescherecci battenti bandiera egiziana e con a bordo nove tunisini, a causa del maltempo si sono arenati mentre cercavano di raggiungere il porto si Cagliari. I nove marinai sono stati soccorsi da vigili del fuoco, Capitaneria e polizia.

Il doppio naufragio è avvenuto intorno all'una. I due pescherecci si sono avvicinati alla costa per evitare il mare grosso e raggiungere il porto ma mentre superavano capo Sant'Elia sono stati spinti dalla corrente e dal vento e si sono arenati vicino alla spiaggia davanti a un noto ristorante. I marinai sono stati tutti tratti in salvo.

NEVICATA A CAMERINO BLOCCA IL TRAFFICO - Il maltempo interessa anche le Marche dove a Camerino, nel Maceratese una fitta nevicata nella notte (30-40 cm caduti) ha bloccato il traffico, rendendo necessari tanti interventi dei vigili del fuoco.

FRANA A ISCHIA, CROLLATO UN COSTONE - Le piogge torrenziali che stanno flagellando in questi giorni l'isola d'Ischia hanno provocato stanotte una frana nel comune di Barano: terreno e rocce si sono staccati sul costone sovrastante via Corafà, senza provocare fortunatamente danni a persone. Attualmente la piccola strada, che in passato era l'unica che collegava la spiaggia dei Maronti al resto dell'isola, è bloccata a circa metà della sua lunghezza da diversi metri cubi di detriti che ostruiscono il passaggio, bloccando il transito dei veicoli e l'accesso ad alcune abitazioni. La frana si è abbattuta oltre che sulla strada su una casa, i cui abitanti sono stati messi in sicurezza.