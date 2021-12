Colori e simboli del Perù per il presepe vaticano

Allegro, colorato, ricco di simboli come il grande condor che fa quasi da cornice e rimanda al suo essere simbolo per eccellenza della cultura andina e delle sue ricchezze: bestiame, vegetazione e riserve minerarie. E' il presepe allestito in piazza San Pietro, svelato questa mattina in anteprima alla stampa, proveniente quest'anno dal Perù.

Ad inaugurarlo ufficialmente insieme alla tradizionale accensione dell'albero, saranno domani pomeriggio l'arcivescovo Fernando Vérgez Alzaga, e suor Raffaella Petrini, rispettivamente presidente e segretario del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

La cerimonia si svolgerà alle 17.00, nel rispetto delle norme per contenere la pandemia da Covid-19. Saranno presenti le Delegazioni ufficiali dei luoghi di origine del Presepe e dell'albero, provenienti rispettivamente dalla Regione Huancavelica del Perù e da Andalo in Trentino. In particolare, per il Presepe artistico, formato da statue che ritraggono uno spaccato di vita degli abitanti delle Ande, partecipano, tra gli altri, mons. Carlos Salcedo Ojeda, vescovo della Diocesi di Huancavelica, e il dott. Oscar Maurtua de Romana, ministro degli Esteri del Governo del Perù.