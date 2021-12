Carabiniere accoltellato, encomio per l'eccezionale coraggio

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - Encomio solenne per il brigadiere dei carabinieri Maurizio Sabbatino ferito nel tentativo di sventare una rapina in farmacia, lunedì a Torino, nonostante fosse libero dal servizio e disarmato. Il comandate generale dell'Arma, generale Teo Luzi, ha tributato al militare l'attestazione di merito per il "chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere". Ferito da quattro coltellate al torace e a una gamba, Sabbatino ha "agito con esemplare iniziativa e eccezionale coraggio", si legge nelle motivazioni dell'encomio. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata. (ANSA).