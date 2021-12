A Milano su mezzi controlli a campione

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - I controlli sui mezzi pubblici, dopo l'entrata in vigore del 'super green pass' che entrerà in vigore il prossimo 6 dicembre, saranno a campione. Lo ha confermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dei mercatini di Natale in piazza Duomo a Milano, dopo averne parlato ieri con il Prefetto, Renato Saccone.

"Ne abbiamo parlato con il Prefetto anche ieri e saranno controlli a campione perché di più non si potrà fare. Ci sarà un'attività mista di personale di Atm, forza pubblica e vigili - ha aggiunto -. Chiamo tutti ad un appello al buonsenso perché in questi frangenti, se dovessimo fare un controllo a tappeto, paralizzeremmo il traffico sul trasporto pubblico. Quindi tanto buonsenso però i controlli li faremo". (ANSA).