Vandali nell'Alessandrino,danni a targhe Giardino dei Giusti

(ANSA) - ALESSANDRIA, 01 DIC - Vandali hanno danneggiato a Pontecurone, nell'Alessandrino, le targhe del Giardino dei Giusti "a memoria di quanti, durante gli anni della barbarie nazi-fascista si sono battuti a difesa della dignità umana". Lo rende noto l'amministrazione comunale, secondo cui "non ci sono giustificazioni quando in gioco ci sono valori universali".

Le targhe sono state completamente rotte. Si tratta dell'ennesimo episodio di vandalismo avvenuto negli ultimi mesi nel paese natale di don Orione. "Sarà nostro compito - assicura l'amministrazione comunale - fare tutto quanto nella nostra possibilità per perseguire i responsabili". (ANSA).