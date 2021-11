Vaccini: a Palazzo Scintille Milano superate 1mln di dosi

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - L'hub vaccinale del Palazzo delle Scintille di Milano, il più grande d'Italia, ha raggiunto e superato il milione di somministrazioni di vaccini anti Covid.

Lo ha reso noto sulla sua pagina Facebook Lombardia Notizie. "Complimenti a tutti gli operatori sanitari e i volontari che lavorano e hanno lavorato al Palazzo delle Scintille di Milano, l'hub per le vaccinazioni più grande d'Italia, che oggi ha superato il milione di somministrazioni", si legge nel post.

L'hub gestito dall'Ospedale Policlinico di Milano, in collaborazione con la Fondazione Fiera, con le Generali Italia, con Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Istituto Neurologico Carlo Besta, ASST Santi Paolo e Carlo e ASST-Rhodense, in alcune giornate ha superato anche le 10 mila somministrazioni. Un lavoro che ora continua per le terze dosi.

(ANSA).