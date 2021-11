Green pass: terminato corteo a Milano,decine di identificati

(ANSA) - MILANO, 27 NOV - E' terminato il corteo 'no Green pass' che questo pomeriggio si è svolto per il 19/o sabato di fila nel centro di Milano. Decine di manifestanti sono stati identificati dalle forze dell'ordine, che in diverse occasioni hanno bloccati i contestatori chiudendo alcune strade. Oltre agli identificati, risultano anche alcune persone denunciate perché sprovviste della mascherina in piazza Duomo, in violazione della recente ordinanza.

Nel tardo pomeriggio, un centinaio di antagonisti che partecipava al presidio è stato bloccato a metà del corso di Porta Ticinese dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, che ha impedito ai contestatori di raggiungere piazza XXIV Maggio. (ANSA).