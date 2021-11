Omicidio nel Foggiano,operaio 57enne ucciso da datore lavoro

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 20 NOV - Un operaio 57enne di San Severo, Bonifazio Buttacchio, è stato ucciso dal suo datore di lavoro 35enne che si è costituito. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo avrebbe colpito l'operaio alla testa al culmine di un litigio per questioni lavorative. Il corpo della vittima è stato trovato in mattinata in un cantiere nella zona dell'ospedale. La vittima sarebbe stata colpita alla testa con un oggetto contundente ma non si esclude possa essere stata utilizzata un'arma da fuoco. (ANSA).