Terrorismo: 19enne arrestata a gip, cascata nella trappola

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Ha detto di essere "cascata nella trappola" e di aver conservato il materiale nel suo cellulare poiché si trovava in una situazione "difficile". E poi di aver scaricato i pdf di pubblicazioni di propaganda dell'Isis e anche un manuale con le istruzioni per confezionare ordigni artigianali "per curiosità" ma di non averli "mai letti". Si è difesa così, dando la sua versione, Bleona Tafallari, la 19enne originaria del Kosovo, arrestata ieri a Milano con l'accusa di terrorismo internazionale e interrogata oggi dal gip Carlo Ottone De Marchi. La giovane ha spiegato di non aver mai "condiviso" le foto e i file trovati nel suo telefono. (ANSA).