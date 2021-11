Umbria,1.794 terze dosi e 286 prime ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Sono stati 1.794 i vaccinati Covid con le terze dosi in Umbria nell'ultimo giorno, 8,27 per cento del totale, a fronte di 286 di prime, 85,57 per cento dei vaccinabili. Emerge dai dati sul portale della Regione. In 445 hanno invece concluso il ciclo vaccinale, 84,03 per cento.

In base ai numeri sul portale governativo sono state somministrate 1.394.247 dosi di vaccino sul milione 469.397 finora fornite, il 94.9 del totale. (ANSA).